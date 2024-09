Lazio Primavera, oggi a Formello il derby con la Roma: le ultime

Lazio Primavera, questo pomeriggio a Formello in campo per il derby con la Roma: tutti i dettagli sulla sfida

Prima del piatto forte di questa sera alle 17.30 antipasto con la Lazio Primavera che a Formello giocherà il derby con la Roma. 111 giorni dopo l’ultimo scontro nella semifinale dei playoff i biancocelesti si preparano a sfidare i giallorossi.

La Roma guida la classifica con 9 punti, a pari merito con Juve, Milan e Fiorentina, ma la squadra di Sanderra insegue subito dietro: 7 punti in 3 gare e ancora imbattuta. Il tecnico punta a ripetere quanto visto la scorsa stagione, quando nella regular season gli aquilotti sono usciti imbattuti nel doppio confronto: vittoria in casa e pareggio in trasferta. La partita sarà visibile su SportItalia. Biglietti in vendita (15,70 euro compresa prevendita) su Vivaticket, cancelli aperti dalle 16. Si gioca nel campo di Formello e non, come annunciato e poi ritirato in precedenza, allo stadio di Rieti.