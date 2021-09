Lazio Primavera, buona la prima per Calori: Castigliani e Mancino annullano il momentaneo vantaggio del Perugia e portano i 3 punti

Il percorso di Calori sulla panchina della Lazio Primavera inizia con una vittoria. Tre punti raggiunti in quattro minuti, nell’avvio è infatti il Perugia a mettere in difficoltà gli aquilotti col gol di Seghetti: rete che non ha spento l’entusiasmo biancoceleste.

Nel secondo tempo, infatti, è il gol di Castigliani a riportare i conti in parità, fino al definitivo raddoppio di Mancino: una buona prova soprattutto per il carattere delle squadra, chiamata a tornare sui grandi palcoscenici della Primavera.