Lazio Primavera, la gioia di Floriani Mussolini – FOTO

La Lazio Primavera torna a vincere sul campo della Reggina e ritrova anche Floriani Mussolini, tornato in campo dopo un lungo stop. Il classe 2003 ha mostrato tutta la sua gioia sui social:

«Finalmente di nuovo in campo dopo un lunghissimo stop. +3», questo quanto scritto dal biancoceleste, felice per i tre punti conquistati in trasferta.