Lazio Primavera, Punzi prima dell’esordio: «C’è emozione ma anche concentrazione. La vera incongita è…»

Lazio Primavera, Punzi prima dell’esordio: «C’è emozione ma anche concentrazione. La vera incongita è…». Le parole del tecnico biancoceleste

È tutto pronto per l’inizio della nuova stagione del Campionato Primavera 1. La Lazio Primavera, guidata dal tecnico Francesco Punzi, si prepara ad affrontare la prima, insidiosa trasferta sul campo del Genoa. A poche ore dal fischio d’inizio, l’allenatore biancoceleste ha analizzato le sensazioni del gruppo e le aspettative per questo debutto, parlando ai microfoni ufficiali del club. C’è grande attesa per vedere all’opera i giovani talenti del settore giovanile della Lazio.

L’allenatore ha sottolineato l’ottimo lavoro svolto dai suoi ragazzi durante la preparazione estiva, mostrandosi fiducioso sulle potenzialità della squadra. Le sue parole trasmettono un mix di emozione e fiducia. «Come ogni esordio ti lascia qualcosa dal punto di vista dell’emozione e della curiosità per vedere i progressi effettuati dalla squadra. Siamo molto concentrati, i ragazzi hanno lavorato molto bene in questo periodo. Abbiamo tutto ciò che serve per prepararci al meglio. Speriamo di essere pronti a questo esordio. Siamo fiduciosi e pronti per questo inizio».

Una delle principali incognite della sfida contro il Genoa sarà il fattore climatico. Il calcio d’inizio fissato per le ore 11:00 di mattina, in un 16 agosto che si preannuncia torrido, richiederà una gestione impeccabile delle energie fisiche e mentali. Mister Punzi ne è consapevole e insiste sulla necessità di mantenere alta la concentrazione. «La temperatura credo che sarà molto alta perché la partita inizia alle 11:00 e finirà alle 13:00. Siamo in piena estate, ma sarà una variante per tutte le squadre. Dobbiamo raccogliere tutte le energie fisiche e mentali. Tutti gli inizi lasciano un’incognita in più, ma dovremo essere bravi a trasmettere quella giusta tranquillità ai ragazzi che quotidianamente stanno aumentando il grado di concentrazione verso l’esordio». La Lazio Primavera è avvisata, ma sembra avere le idee chiare per partire con il piede giusto.

