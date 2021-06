Lazio Primavera ai playout: c’è l’ufficialità per la riforma del campionato

La Lazio giocherà i playout per rimanere nel campionato Primavera 1 TIM: c’è l’ufficialità del cambiamento del regolamento

La Lazio Primavera si gioca la chance di rimanere nella Primavera 1 TIM. Rese note le modifiche al regolamento, come si legge sul sito:

«La Lega Serie A ha reso note le modifiche al regolamento del campionato Primavera 1 TIM 2020/2021 – Giacinto Facchetti. Come si legge nei due comunicati diramati, le retrocessioni al campionato Primavera 2 2021/2022 saranno due, anziché le canoniche tre: la 16ª classificata ed una tra la 15ª e la 14ª. Le squadre promosse invece saranno quattro.

Dunque l’Ascoli, 16° e matematicamente ultimo nell’attuale campionato di Primavera 1 TIM 2020/2021, retrocede direttamente in Primavera 2, mentre l’altra retrocessa verrà decisa dal Play Out valido per la permanenza nel Campionato Primavera 1 TIM 2021/2022.

Saranno Lazio, matematicamente al 15° posto, ed una tra Bologna e Torino a disputare le due gare di Play Out: quella di andata, che si disputerà al ‘Mirko Fersini’ di Formello, verrà disputata mercoledì 23 giugno 2021, mentre il ritorno, in casa dei rossoblu o dei granata, si disputerà martedì 29 giugno 2021».