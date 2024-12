Lazio Primavera, occasione sprecata a Cesena, solo un pareggio

Lazio Primavera, mezzo passo falso a Cesena dopo la vittoria contro il Bologna: con i romagnoli finisce 1-1 e sfumano due punti

Dopo la vittoria contro il Bologna la Lazio Primavera spreca l’occasione di riaprire una scia di vittorie: contro il Cesena finisce 1-1, al gol di Serra attorno all’ora di gioco rispondono i romagnoli con Ghinelli. Finale con i biancocelesti poi in 10 per l’espulsione diretta di Renzetti, autore di un brutto fallo che per l’arbitro era da cartellino rosso.

CESENA – LAZIO 1-1

CESENA: Montalti, Campedelli (89′ Zamagni), Valentini, Tampieri (66′ Ghinelli), Castorri, Perini (89′ Cavaliere), Coveri, Domeniconi, Manetti, Gallea, Dolce (64′ Pitti). A disp.: Veliaj, Tosku, Ronchetti, Zamagni T., Valmori, Zamagni D., Abbondanza, Wade. All.: Nicola Campedelli

LAZIO: Renzetti, Ferrari, Bordon F. (54′ Bordon R.), Petta, Gelli (54′ Serra), Di Tommaso, D`Agostini (83′ Bosi), Munoz (84′ Battisti), Pinelli (77′ Nazzaro), Zazza, Milani. A disp.: Cuzzarella, Bordoni, Farcomeni, Sulejmani, Balde, Ciucci. All.: Dario Barraco

Marcatori: 67′ Serra, 76′ Ghinelli

Espulsioni: Renzetti.