Lazio Primavera, oggi big match col Milan per Sanderra , calcio d’inizio della sfida alle ore 13

Scenderà in campo la Lazio Primavera di Sanderra, che oggi alle 13 ospiterà il Milan al Mirko Fersini, per il match valido per il campionato Primavera 1.

I rossoneri sono attualmente a +1 dai biancocelesti, che con una vittoria contro il Diavolo, si porterebbero al secondo posto in campionato.