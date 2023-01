Lazio Primavera, Napolitano: «Non fermiamoci, ecco cosa mi chiede Sanderra». Parla il centrocampista biancoceleste

Luca Napolitano ha parlato dopo Lazio-Perugia Primavera.

Sono contento della prestazione mia e di tutta la squadra, mister Sanderra mi chiede di fare da anello di congiunzione tra centrocampo e attacco. Oggi a Crespi è mancato solo il gol, siamo stati bravi anche noi a dare manforte in fase realizzativa, tre gol su quattro sono arrivati da noi centrocampisti. I gol sono una soddisfazione personale ma soprattutto un aiuto per la squadra.

Abbiamo trovato la nostra identità dopo un avvio complicato, ora non vogliamo fermarci. Oggi c’erano tanti spettatori, anche questo rappresenta per noi uno stimolo in più. Non dobbiamo sbagliare, in casa ancora meno”