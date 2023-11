Lazio Primavera, Napolitano: «Siamo una grande squadra. Stiamo imparando e gestendo bene le tre competizioni». Così l’attaccante biancoceleste

Luca Napolitano, trequartista della Lazio Primavera, ha parlato così ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta col Feyenoord.

Le sue parole: «Abbiamo fatto una buona partita, non siamo partite bene nei primi 15 minuti ma poi siamo cresciuti. Abbiamo giocato, peccato non aver trovato il gol. Una Lazio così? Assolutamente me l’aspettavo, siamo una grande squadra, combattiamo ogni partita e lo faremo anche nelle prossime due perché non si sa cosa può succedere. Il contatto? Mi sembrava ci fosse ma il direttore ha deciso così e va bene così. Siamo gestendo bene le 3 competizioni: siamo andati avanti in coppa e in campionato siamo terzi. Adesso impariamo che anche dai piccoli errori si prende gol. Qui incontriamo grandi squadre e questo ci aiuta a mantenere alto il ritmo anche in campionato. A livello personale per ora sono soddisfatto anche se vorrei fare qualche gol in più».