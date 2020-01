Lazio Primavera, Menichini: «Il risultato del Genoa è troppo pesante»

Lazio Primavera, il mister Menichini analizza la sconfitta contro il Genoa ai microfoni di Lazio Style Channel

Pomeriggio amaro per la Lazio Primavera: la squadra di Menichini rimedia una sconfitta pesante dal Genoa di Stellini, con la rimonta dei rossoblu fissata sul 1-4. Al termine del match giocato allo stadio Mirko Fersini di Formello, l’allenatore biancoceleste è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel:

«Quello contro il Genoa è stato un risultato troppo pesante, abbiamo avuto due occasioni per raddoppiare ma non siamo riusciti a concretizzarle. Il loro gol del pareggio ci ha destabilizzato e subito dopo è arrivato quello del vantaggio. Per un’ora abbiamo fatto girare palla e giocato con qualità, ma il Genoa al momento è più pronto di noi, ha giocatori fisicamente importanti. Al mercato non penso, mi concentro solo sui giocatori che ho ed a migliorarli, poi vedremo cosa arriverà. Questo gruppo ha fatto buone cose finora. Il bilancio dell’andata rispecchia quanto visto sul campo, a volte siamo stati fortunati, altre meno. Ci teniamo questi 17 punti attuali.»