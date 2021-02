Lazio Primavera, Menichini: «Felice per la porta inviolata»

Dopo il pareggio contro la Spal, il tecnico della Lazio Primavera Leonardo Menichini è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel

Un pareggio che lascia l’amaro in bocca per la Lazio Primavera, alla luce soprattutto della classifica, che vede i giovani biancocelesti al penultimo posto. Ecco le parole del tecnico Leonardo Menichini ai microfoni di Lazio Style Channel: «La SPAL ha cercato di metterci in difficoltà, noi avevamo molti assenti. La prestazione è positiva, così come il fatto di aver chiuso la porta inviolata. Abbiamo avuto un’ottima occasione con Cerbara, così come loro in contropiede, ma ho visto una squadra solida e rinfrancata nel morale.

Ho cambiato modulo per dare più certezze, dobbiamo crescere ma oggi mancavano calciatori importanti. Non abbiamo abbandonato il 4312, ho cambiato modulo per sorprendere l’avversario. I ragazzi vanno tranquillizzati, la maglia laziale pesa molto.

Youth League? Dispiace per il rinvio, sarebbe stata una grande opportunità di crescita per i ragazzi».