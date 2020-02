Lazio Primavera, in arrivo lo stress match contro l’Atalanta

La Lazio Primavera domani sarà a Bergamo per affrontare i primi in classifica: test difficile per i ragazzi di Menichini

Dopo i risultati positivi contro Pescara, Empoli e Sampdoria, la Lazio Primavera dovrà volar a Bergamo per cercare di non tornare nei bassi fondi della classifica.

Sicuramente non sarà una partita semplice contro l’Atalanta, visto che è prima in classifica e viene da due vittorie consecutive. La squadra di Menichini dovrà essere brava ed attenta in ogni minimo particolare anche se mancheranno Falbo e probabilmente capitan Armini. Quando si gioca con l’aquila sul petto tutto è possibile, basta crederci.