Lazio Primavera, l’Atalanta ne fa 3. Per Menichini la crisi continua

Continua il momento no per la Lazio Primavera, battuta per 3-0 dall’Atalanta. Tutte nel secondo tempo le marcature

Un solo punto ottenuto nel 2021 certifica la crisi della Lazio Primavera di Menichini, dominata dall’Atalanta e ancora al penultimo posto in classifica. Preoccupa il reparto offensivo, sono solo 2 le marcature messe a segno nelle ultime 5 gare.

Contro i bergamaschi i ragazzi di Menichini tengono duro un tempo e vengono salvati dai legni, ma nella ripresa non reggono l’impeto dell’Atalanta, che in 6 minuti mette a segno 3 gol: doppietta di Kobacki e gol di Vorlicky. Si mette male per i giovani aquilotti.