Lazio Primavera, la classifica allontana i biancocelesti dalla zona play-out

Lazio Primavera, la vittoria contro l’Empoli e gli altri risultati della giornata sorridono alla squadra di Menichini

La vittoria contro l’Empoli è la seconda consecutiva e i tre punti in classifica fanno allontanare la squadra di Menichini dalla zona play-out. Un periodo molto positivo per i biancocelesti che devono ringraziare anche le concorrenti che vogliono rimanere in Serie A Primavera. Sconfitte Napoli, Chievo (che ha perso contro il Bologna), Fiorentina e Pescara. La Lazio Primavera è attualmente a 23 punti proprio come il Sassuolo. Le prossime sfide saranno fondamentali per allontanarsi dagli ultimi quattro posti: ultimo e penultimo retrocederanno direttamente mente terzultima e quartultima si giocheranno i play-out. Ecco la classifica aggiornata:

Atalanta 45

Cagliari 38*

Inter 34

Roma 30

Juventus 30*

Sampdoria 27

Genoa 24*

Sassuolo 23

LAZIO 23

Empoli 23

Bologna 22

Torino 21*

Fiorentina 18

Pescara 15

Napoli 12

Chievo 12

* Cagliari-Juventus 9/02 ore 10;

* Torino-Genoa 9/02 ore 12.