Lazio Primavera, quattro gol stendono l’Inter. Si vola in semifinale

La Lazio Primavera ritrova il sorriso. La squadra di Menichini batte l’Inter e vola in semifinale di Coppa Italia

Serviva ritrovare la vittoria e il sorriso per la Lazio Primavera, male in campionato in virtù della penultima posizione. La squadra di Menichini prova a dare una scossa alla stagione, centrando la semifinale di Coppa Italia Primavera.

Una grande partita da parte dei giovani aquilotti, che hanno superato l’Inter fuori casa con il punteggio di 4-2. Decidono il match la doppietta di Moro e i gol di Castigliani e Bertini.