Lazio Primavera, il neo-acquisto Raul Moro convocato dalla Spagna U18

Raul Moro, giovane talento spagnolo acquistato dalla Lazio, è stato convocato dalla propria Nazionale per il doppio impegno con il Qatar

Raul Moro, arrivato alla Lazio nell’ultimo giorno di calciomercato, è stato convocato dalla Spagna U18, lo riporta sefutbol.com. Gli iberici voleranno verso Doha per affrontare un doppio impegno contro il Qatar di pari età: la prima sfida si svolgerà sabato 14 settembre, la seconda lunedì’ 16, entrambe presso lo stadio Aspire. Per gli impegni con la propria selezione, il sedicenne salterà l’esordio in campionato della Lazio Primavera, in programma domenica 15 a Sassuolo. In tutti i casi, Raul Moro non sarebbe comunque potuto scendere in campo, dal momento che i biancocelesti sono ancora in attesa del suo transfer dalla Fifa. L’esterno tornerà mercoledì 18 a disposizione dell’allenatore Menichini.