PRIMAVERA Lazio, Cipriano: «Futuro? Ancora non mi hanno parlato»

Gustavo Cipriano, aquilotto della Lazio di Menichini, ha parlato del suo futuro in bilico tra Italia e Brasile: ecco le sue parole

Gustavo Cipriano è in attesa di conoscere il suo futuro. Il giovane aquilotto della Lazio Primavera, arrivato dal Santos per 750mila euro, può essere riscattato versando 1,5 milioni di euro ma ancora è tutto un’incognita. Il ragazzo ha parlato ai media brasiliani, ecco l’intervista riportata al Corriere dello Sport:

«Qui alla Lazio non mi hanno ancora parlato, ma periodicamente sui giornali italiani ci sono notizie che riferiscono la volontà del club di acquistarmi. Tuttavia non sono stato ancora avvisato. Indipendentemente se sarò in Europa o in Brasile, i miei piani sono quelli di giocare sempre in una grande squadra, crescendo sempre di più per avvicinarmi al livello più alto».