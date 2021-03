Lazio Primavera, domani la sfida salvezza contro il Genoa

Domani al Fersini la sfida salvezza tra Lazio Primavera e Genoa. I biancocelesti penultimi, vogliono invertire il trend negativo

Sei sconfitte nelle ultime 7 di campionato per la Lazio Primavera, l’ultima in ordine di tempo contro l’Inter. Una crisi che sembra non potersi arrestare per i ragazzi di Menichini, al penultimo posto in classifica.

L’occasione per invertire il trend potrebbe essere la sfida di domani contro il Genoa, settimo in graduatoria e reduce dalla vittoria contro l’Atalanta. Il match avrà inizio alle 11 al Centro Sportivo di Formello.