Lazio Primavera, pari con il Frosinone e primato confermato

La Lazio Primavera pareggia con il Frosinone, ma mantiene comunque il primo posto in classifica: i dettagli

1-1 in casa del Frosinone e primato in classifica mantenuto, difeso e confermato. Può essere semplicemente riassunto così il sabato della Lazio Primavera di mister Calori.

Come sottolineato da Il Tempo, i biancocelesti guidano il campionato di Primavera 2 con 4 punti di vantaggio proprio sui ciociari, ma con una gara da recuperare. I capitolini erano persino passati in vantaggio con Bertini su punizione, per poi subire però il pari ad inizio ripresa, con Jirillo batte Moretti con un tiro a giro.