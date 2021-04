Lazio Primavera, esordio per un figlio d’arte nel Derby con la Roma FOTO

Nella gara di ieri contro la Roma per la Lazio Primavera ha fatto il suo esordio assoluto un figlio d’arte di un ex giocatore biancoceleste

La Lazio Primavera ha pareggiato ieri per 1-1 nel Derby con la Roma in campionato. Nella stracittadina ha fatto il suo esordio assoluto con la maglia biancoceleste un figlio d’arte di un ex calciatore della Prima Squadra della Capitale.

Stiamo parlando del giovane Mattia Peruzzi, figlio dell’ex portiere e dell’attuale club manager della Lazio Angelo. Classe 2002, è al terzo anno con questa maglia e ha fatto la sua prima apparizione nella partita più importante della stagione. Per questo ha anche commentato su Instagram questo grande traguardo, affermando: «È stata una grande emozione esordire da titolare in una partita così importante. Grande prestazione da parte di tutti!!

Ora subito testa alla finale». Archiviata la gara con i cugini giallorossi, infatti, c’è già da pensare ad un’altra sfida fondamentale: la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Chissà che Peruzzi jr non torni ad essere di nuovo protagonista.