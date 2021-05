Lazio Primavera, ancora un ko per i biancocelesti: l’Empoli passeggia 3-0

Ennesima sconfitta per la Lazio Primavera, battuta dall’Empoli con il risultato di 3-0. E ora la salvezza diventa sempre più difficile

Ancora un ko per la Lazio Primavera. I biancocelesti cadono 3-0 sul campo dell’Empoli. Dopo un buon inizio, la squadra di Menichini si squaglia come neve al sole e ai toscani bastano solo sei minuti per chiudere la pratica.

All 33′ e al 39′ arrivano i gol di Fazzini e Lipari che mettono all’angolo i capitolini. La rete di Rossi al 91′ arrotonda il risultato. E ora per la Lazio la salvezza è una vera e propria chimera, per quanto le sconfitte di Fiorentina e Torino mantengono aperto ogni tipo di discorso.