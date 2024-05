Empoli-Lazio Primavera 0-0, pareggio a reti bianche: i biancocelesti chiudono al terzo posto la stagione regolare

È terminata da poco l’ultima giornata della stagione regolare del campionato di Primavera 1. La Lazio Primavera ha pareggiato per 0-0 in trasferta contro l’Empoli ed ha chiuso al terzo posto in classifica.

A partire da venerdì 24 maggio inizieranno le fase finali che decreteranno la squadra vincitrice del campionato. I ragazzi di Sanderra sono qualificati e puntano ad arrivare in fondo alla competizione.