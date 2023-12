Lazio Primavera, Dutu: «Vincere il derby, un’emozione unica» Le parole del difensore dopo la vittoria contro la Roma

Intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti, Matteo Dutu, difensore della Lazio Primavera, ha parlato del derby vinto contro la Roma:

VITTORIA NEL DERBY- «È il primo derby, soprattutto in Primavera, dopo tanti anni e portare la vittoria a Formello è un’emozione unica. Molti di noi sono cresciuti qui a Roma, è un’emozione unica e speriamo di continuare su questa strada. Loro, davanti a centrocampo, sapevamo avessero qualità: tanti giocatori e tante opzioni. Noi abbiamo cercato, come sempre, di lavorare di linea, di squadra e di compattezza e aiutarci. Cosa ci ha detto il mister? Caratterialmente è una partita che si prepara da sola. Abbiamo puntato a dare il massimo, a fare ciò che abbiamo provato in settimana e a continuare e idee che abbiamo avuto da inizio anno che hanno portato a un buon risultato»

RUGGERI- «Ruggeri, com’è stato ricomporre la coppia? È bello, come sempre detto ci troviamo bene sia dentro sia fuori dal campo e penso si vede in tutte le partite la nostra intesa. Quel qualcosa in più che dobbiamo mettere in ogni partita è il carattere, che serve per portare a casa il risultato»

BILANCIO 2023- «Bilancio del 2023? Gli obiettivi sono cambiati, poi si vedrà perché il campionato è lungo. Adesso ci sarà, al rientro dalle vacanze, una partita molto difficile e cercheremo di prepararla per dare continuità a quello che stiamo facendo»

CLASSIFICA- «Un occhio alla classifica sicuro si dà di più rispetto a prima, ma dobbiamo restare umili e continuare a lavorare su ciò che dobbiamo migliorare»

PRIMA SQUADRA- «Prima squadra? Sicuramente è un sogno, sono qui sin da piccolo e sono cresciuto nelle giovanili della Lazio. Sarebbe un sogno bellissimo arrivare all’esordio con questa maglia, continueremo così e magari riusciremo a toglierci qualche sfizio singolarmente»