Lazio Primavera, due biancocelesti CONVOCATI nell’Italia U19: ecco chi è stato scelto dal ct Corradi

Diramate le convocazioni di Bernardo Corradi per l’Italia U19, che si radunerà dal 3 al 6 giugno per uno stage in vista del torneo che si svolgerà in Irlanda del Nord dal 15 al 28 luglio. Lista che vede due giocatori della Lazio Primavera tra i presenti: grande soddisfazione per Federico Magro e Jacopo Sardo, portiere e centrocampista della squadra di Sanderra. Di seguito la lista:

Portieri: Renato Bellucci Marin (Roma), Federico Magro (Lazio);

Difensori: Wisdom Amey (Bologna), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Borussia Mönchengladbach), Christian Corradi (Hellas Verona), Vittorio Magni (Milan), Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund), Filippo Pagnucco (Juventus), Marco Palestra (Atalanta);

Centrocampisti: Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Jonas Harder (Fiorentina), Mattia Mannini (Roma), Marco Romano (Genoa), Jacopo Sardo (Lazio), Kevin Zeroli (Milan);

Attaccanti: Lorenzo Anghelè (Juventus), Tommaso Ebone (Bologna), Giulio Misitano (Roma), Diego Sia (Milan).