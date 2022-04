Lazio Primavera, col Benevento per riprendere la marcia

A tre giornate dalla fine del campionato la Lazio di Calori insegue la difficile promozione diretta: oggi alle 14 la sfida contro il Benevento

Quella di oggi sarà una giornata importante anche per la Lazio Primavera di Alessandro Calori. Alle 14 è infatti in programma la gara contro il Benevento in trasferta: dopo lo 0-1 dell’andata c’è grande voglia di rivalsa.

I tre punti, come ricorda il Corriere della Sera, sono praticamente indispensabile per tenere aperte le difficile chance di promozione diretta. A tre giornate dalla fine infatti la Lazio è seconda con 3 punti di vantaggio sul Frosinone ma soprattutto con 5 punti di distacco dalla vetta occupata dal Cesena.