Lazio Primavera Cesena: primo tempo sul velluto, ma che rischio nel finale: il tabellino

La Lazio Primavera batte il Cesena nel posticipo della 26ª giornata del campionato. Una vittoria che alla fine del primo tempo sembrava chiusa per i biancocelesti – 4-1 con la doppietta di D’Agostini e i gol di Cuzzarella e Serra – ma che nella ripresa rischia di rovinare tutto con due gol subiti che chiudono il risultato sul 4-3, con la squadra di Pirozzi che nel finale deve difendersi dal forcing degli emiliani.

LAZIO PRIMAVERA-CESENA 4-3

MARCATORI: 8′ D’Agostini rig., 14′ Cuzzarella, 16′ D’Agostini, 38′ Coveri [C], 42′ Serra; 61′ Zamagni [C], 81′ Coveri rig. [C]

LAZIO PRIMAVERA: Renzetti, R. Bordon, Nazzaro, Di Tommaso, D`Agostini (85′ Marinaj), Cuzzarella (58′ Karsenty), Bordoni, Serra (74′ Scuto), Farcomeni, Zazza (74′ Bordon), Milani (58′ Gelli). A disp. Bosi, Cipriani, Munoz, Balde, Battisti, Santagostino. All. Pirozzi.

CESENA: Veliaj, R. Campedelli, Valentini (46′ Gallea), Castorri (58′ Ghinelli), Coveri, Tosku (58′ Perini), Domeniconi, Manetti (70′ Abbondanza), T. Zamagni, D. Zamagni (85′ Wade), Giovannini. A disp. Montalti, Tampieri, Ronchetti, Lontani, Dolce. All. Campedelli.