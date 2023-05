Lazio Primavera, Bianchi: «Vincere campionato e Supercoppa grande soddisfazione, ora inizia il lavoro»

Il direttore tecnico della Primavera ha voluto esprimere la gioia dopo la vittoria della Supercoppa contro il Genoa

In seguito al 4-0 della Lazio Primavera sul Genoa, valsa la vittoria della Supercoppa, il direttore tecnico dei giovani biancocelesti, Alberto Bianchi, ha espresso la sua gioia ai microfoni della società.

LE PAROLE- «Partita bella che va a coronamento di una stagione importante. Abbiamo fatto un’ottima figura, vincere campionato e Supercoppa è una gran soddisfazione per i ragazzi e per la società. Il lavoro inizia ora, dobbiamo sistemare alcune cose, abbiamo capito dove dover dare una spinta, ma l’obiettivo reale è quello di vedere qualche ragazzo in prima squadra»