Lazio Primavera, Armini: «La fascia da capitano è un orgoglio»

Il capitano della Primavera ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel riguardo l’andamento della sua squadra in campionato

Contro il Pescara nell’ultima giornata di campionato, la Lazio Primavera ha ritrovato la vittoria dopo un periodo un po’ burrascoso.

Davanti le telecamere del canale tematico a tinte biancocelesti, il capitano Armini, avendo segnato anche una rete proprio contro gli abruzzesi, ha parlato di come stia reagendo la squadra: «Quella di Pescara è stata una vittoria fondamentale. Era uno scontro diretto da vincere, ci siamo riscattati dopo un periodo difficile. Ora abbiamo trovato un ottimo equilibrio difensivo, sto giocando come terzino dando tutto. Per la Lazio occuperei qualsiasi ruolo. Pensiamo partita dopo partita, senza rammarico per quelle precedenti. Ora però dobbiamo trovare più continuità in casa come lo scorso anno. Abbiamo ancora tante gare da giocare per migliorare la classifica. Menichini cerca di non farci esaltare troppo, chiedendoci sempre il massimo impegno. Avere un allenatore con la sua esperienza è molto importante. La fascia da capitano è un orgoglio, cerco di dare sempre il massimo. Rispetto al passato mi sento migliorato fisicamente».