Lazio, presenti due biancocelesti nella Top 11 di soli italiani FOTO

I due laziali fanno parte dei migliori calciatori italiani che stanno disputando questa magnifica stagione con numeri da capogiro

L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio tutta l’Italia e le disposizioni governative invitano tutti i cittadini a rimanere in casa il più possibile per evitare di diffondere il contagio. Lo sport si è fermato inevitabilmente e con lui anche la Serie A, che potrà forse vedere la fine della sua stagione tra maggio e giugno.

Proprio al Bel Paese ha pensato il sito WhoScored.com quando ha creato la migliore formazione della stagione in corso tenendo conto solo di giocatori italiani tenendo conto dei cinque campionati maggiori d’Europa. Tra di loro ci sono anche due biancocelesti: Francesco Acerbi e Ciro Immobile con i punteggi di 7.12 per il primo e 7.70 per il secondo. Insieme ai due laziali anche Sepe, Romagnoli, Mancini, Berardi, Verratti, Castrovilli, Locatelli, Insigne e Belotti. Ecco il post:

🇮🇹 The highest rated Italian XI based on 2019/20 league ratings Had Euro 2020 gone ahead this summer, how would this side have fared? pic.twitter.com/4M9xwWR0Vk — WhoScored.com (@WhoScored) March 19, 2020