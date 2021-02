Premium Sponsor, presentata la collaborazione con le concessionarie Renault

A Formello è stata presentata oggi la collaborazione della Lazio con le concessionarie Renault di Roma, in qualità di Premium Sponsor

«Le concessionarie Renault di Roma – Autoéquipe e A. Fiori – tornano ad essere Premium Sponsor della S.S. Lazio per la stagione 2020/21. L’accordo è stato concluso con la collaborazione di Infront, marketing advisor di S.S. Lazio. La partnership prevede, inoltre, la visibilità del brand Renault sui led a bordocampo dello stadio Olimpico, sul backdrop delle interviste, sul sito ufficiale e sugli account social del Club in occasione della presentazione del line-up delle partite». Così la Lazio ha annunciato – tramite il sito ufficiale – la nuova collaborazione con le due storiche concessionarie romane, idea volta a rafforzare il legame con il territorio.

MARCO CANIGIANI – «Siamo molto soddisfatti del sodalizio con Renault che dura ormai da sei anni. In un momento come questo, in cui è difficile avere contatti con i nostri tifosi – ha aggiunto il manager biancoceleste – siamo sicuri che insieme ai nostri partners riusciremo a creare iniziative simpatiche per rimanere comunque vicini».