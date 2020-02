Lazio, premio scudetto: il retroscena per il bonus in caso di vittoria

Lazio, premio fissato per quanto concerne la vittoria della Supercoppa italiana a Riyad, per lo scudetto invece…

La Lazio sta vivendo fin qui una stagione che non si sarebbe mai aspettata. Certo, l’obiettivo è sempre stato il quarto posto ma mai ci si sarebbe aspettati che i biancocelesti arrivassero a giocarsela anche per il titolo.

Dopo la Supercoppa vinta a Riyad la società ha messo in palio il premio per staff tecnico e giocatori di circa 20.000 a testa. Di premio scudetto invece si è parlato qualche tempo fa anche se non in via ufficiale. Come riporta il Corriere dello Sport infatti in Lega non è stato depositato nessun accordo. Ad inizio dicembre si pensava ad una cifra pari a 10 milioni ma non è detto che la posta in gioco non possa alzarsi.