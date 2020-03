Lazio, Pratelli: «Questa squadra è sempre più insidiosa»

Il famoso comico Davide Pratelli ha espresso la propria opinione in merito all’emozionante corsa scudetto a tre di questa stagione

Domenica sera, in un Allianz Stadium deserto si giocherà il tanto atteso big match Juventus–Inter. I ragazzi di Sarri devono vincere per tornare in testa alla classifica, mentre per i nerazzurri una sconfitta significherebbe probabilmente dire addio allo scudetto. Spettatrice interessata sarà la Lazio, per capire chi sarà la sua vera rivale. In merito a questa bellissima sfida a tre, è intervenuto a Radio Sportiva, il comico e imitatore televisivo, Davide Pratelli, che ha commentato:

«Per me vince la Juventus, deve farlo assolutamente perché l’Inter è una squadra tosta e la Lazio si sta facendo insidiosa».