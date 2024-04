Manfredonia: «Sconfitta nel derby? Risultato giusto, su Luis Alberto dico..» Le parole dell’ex giocatore biancoceleste

Lionello Manfredonia, ex giocatore della Lazio, ha parlato nel post derby ai microfoni di Tag.24:

«1-0 del derby risultato giusto? Direi proprio di sì, la Roma ha avuto qualche occasione in più e ha giocato sicuramente meglio della Lazio. La squadra di Tudor mi sembra ancora un pochino indietro. Il cambio di modulo, probabilmente, è avvenuto in maniera troppo radicale. Sarri giocava a zona, mentre adesso il croato gli chiede di agire uno contro uno e non è semplice entrare in questi nuovi meccanismi. Mi auguro che la Lazio possa riprendersi nelle prossime partite, ma non sarà semplice. L’unico che ha qualcosa in più, dal punto di vista della creatività, è Luis Alberto, che però nel derby è stato escluso. Questo mi sembra strano, perché parliamo di uno dei pochi campioni che la Lazio ha, l’unico che ha fantasia, estro e che può cambiare da solo le sorti di una partita. Tudor ha fatto questa scelta, ma a me sembra strano. Ultimamente ha avuto qualche problema, questa può essere l’unica spiegazione, altrimenti un calciatore così per quel che mi riguarda deve essere sempre in campo»