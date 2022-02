Lazio Porto, Sergio Oliveira fa visita in hotel ai suoi ex compagni

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lazio-Porto, Sergio Oliveira ha raggiunto la squadra di Conceição in hotel per far visita ai suoi ex compagni

Alle 18.45 Lazio e Porto si sfideranno allo Stadio Olimpico nella seconda gara valida per la qualificazione agli ottavi d’Europa League. Ieri la squadra di Conceição è arrivata a Roma e, in serata, ha ricevuto la visita di un ex compagno.

A raggiungere l’hotel degli ospiti è stato Sergio Olivera, oggi giocatore della Roma, ma arrivato dalla squadra portoghese a gennaio.