Lazio Porto, Olimpico con 75% di capienza? Cosa filtra in vista del match

La Lazio spera di avere un Olimpico al 75% di capienza per il match del 24 febbraio contro il Porto. Le ultime

In Italia si continua a dibattere sulla riapertura parziale o totale degli stadi. Secondo le ultime indiscrezioni nel weekend del 26-27 febbraio (che coinciderà con Lazio-Napoli), gli impianti torneranno ad ospitare il 75% degli spettatori, per poi tornare al 100% a marzo.

Il club biancoceleste, in cuor suo, spera che i tempi possano essere più celeri per avere un Olimpico al 75% per la sfida di Europa League contro il Porto fissata al 24 febbraio. Sviluppi importanti sono attesi nei prossimi giorni.