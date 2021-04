Lazio, torna il dilemma portiere: serve una decisione

La prestazione non perfetta di Reina contro il Napoli ha riacceso i riflettori sulla situazione portieri in casa Lazio

Pepe Reina è stato trai i protagonisti in negativo della sfida contro il Napoli. Ed ecco che, la prestazione tutt’altro che positiva dello spagnolo, ha fatto tornare d’attualità il dilemma portiere in casa Lazio.

FUTURO – Come sottolineato da Il Corriere dello Sport, occorre prendere una decisione il prima possibile. L’ex Liverpool e Napoli, al di là di quanto accaduto giovedì sera, ha comunque 39 anni e difficilmente sarà titolare anche il prossimo anno. Strakosha è invece reduce da una stagione negativa e vissuta in gran parte in panchina. E per di più i rapporti con l’albanese si sarebbero incrinati. Il club comunque dovrebbe fare un tentativo per il prolungamento di contratto. Difficili però che l’estremo difensore accetti un altro anno come secondo. Non resta che attendere l’evoluzione della situazione, ma non è escluso che si possa tornare sul mercato.