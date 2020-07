Lazio, Poli: «Nonostante le assenze può battere il Milan»

L’ex attaccante Fabio Poli è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per parlare della partita di sabato tra Lazio e Milan

«La ripresa è stata difficile per tutte le squadre. Le prime in classifica, Lazio compresa, ne sono uscite con la qualità, portando a casa vittorie pesanti. La condizione fisica della Lazio è in crescita, lo ha fatto gradualmente. Il Milan verrà a Roma motivato, è una squadra che ha storia e che comunque è in lotta per un posto in Europa League. I rossoneri daranno tutto e le assenza di Caicedo ed Immobile, oltre ai vari infortunati, saranno pesanti, ma i biancocelesti possono portare a casa la vittoria. Il calendario della Juventus, prima dello scontro diretto con la Lazio, è più complicato di quello dei biancocelesti. Gli uomini di Inzaghi però devono inseguire e questo non è mai facile da fare. Lazzari e compagni devono sempre vincere, se vogliono provare a superare i bianconeri e respingere l’Inter terza. Ovviamente però le partite vanno sempre giocate».