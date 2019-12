Lazio, Poli: «Sempre rispettare l’avversario»

L’ex attaccante biancoceleste Fabio Poli si è espresso sul momento della Lazio, dando qualche consiglio alla squadra di Inzaghi

Ai microfoni di Lazio Style Radio l’ex attaccante, che ha vestito la maglia della Lazio alla fine degli anni ’80, ha così detto il suo parere su come i biancocelesti dovrebbero affrontare le prossime gare: «La Lazio è molto concentrata sul suo cammino in campionato, al momento ha ampie possibilità di raggiungere il suo obiettivo stagione. Lazzari sta disputando un ottimo campionato. I compagni già si conoscevano a memoria, lui si sta inserendo, è un elemento di corsa, può rappresentare un’importante soluzione sulla fascia, deve solo entrare maggiormente negli schemi. La squadra di Inzaghi deve scendere in campo sempre rispettando l’avversario e senza mai prendere sotto gamba l’undici che ha di fronte. Nelle ultime settimane c’è stato un grande miglioramento nella testa dei calciatori, merito di Inzaghi e del suo staff».

