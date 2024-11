Lazio, poker in casa del Messina allo Stadio San Filippo: ecco quando accadeva

Allo stadio San Filippo di Messina i padroni di casa ospitano la Lazio nella sfida valida per la XII giornata del Campionato di Serie A 2006-2007

Di seguito il comunicato della Lazio.

COMUNICATO– È domenica 19 novembre 2006 ed allo stadio San Filippo di Messina i padroni di casa ospitano la Lazio nella sfida valida per la XII giornata del Campionato di Serie A 2006-2007.

Al minuto 11 è Mauri a sbloccare la sfida su punizione, complice la deviazione della difesa siciliana. Al 56` il rigore di Riganò riequilibra la sfida per soli tre minuti perché Pandev riporta in avanti i biancocelesti con un tocco sotto a tu per tu con Storari. Nei minuti finale, ancora Mauri e poi Makinwa mettono a segno altre due reti per il definitivo 1-4.

Così i biancocelesti: Peruzzi, Oddo, Stendardo, Cribari, Zauri, Mudingayi (86` Firmani), Ledesma, Mutarelli, Mauri, Pandev (84` Foggia), Makinwa (90` Tare). Allenatore: D. Rossi.