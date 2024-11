Lazio, poker all’Udinese allo Stadio Friuli: ecco quando accadeva. I dettagli

La Lazio allenata da Zaccheroni affrontò l’Udinese allo Stadio Friuli in occasione dell’undicesima giornata di Serie A

Di seguito il comunicato della Lazio attraverso i propri canali ufficiali.

COMUNICATO– Era il 18 novembre del 2001. La Lazio allenata da Zaccheroni affrontò l’Udinese allo Stadio Friuli in occasione dell’undicesima giornata di Serie A. La formazione biancoceleste, reduce dalla larga vittoria inflitta per 5-0 al Brescia, riuscì ad ottenere la seconda vittoria consecutiva superando i bianconeri per 4-1.

Simone Inzaghi servì a Crespo la palla del vantaggio biancoceleste. Al 74’ arrivò il raddoppio. Protagonista indiscusso, ancora lui: Simone Inzaghi. L’attaccante piacentino, dopo aver colpito il palo con un colpo di testa, assiste con il tacco Liverani che, si avventa sullo scarico ed insacca alle spalle di De Sanctis.

I friulani accorciano le distanze con Caballero, ma all’86’ è Claudio Lopez a ristabilire le distanze trovando una rete d’autore; diagonale perfetto con il mancino e palla che s’insacca dopo aver baciato il palo alla sinistra dell’estremo difensore bianconero. All’ultimo minuto della sfida è Hernan Crespo a suggellare il trionfo biancoceleste ribadendo in rete un cross proveniente dalla corrente Lopez.