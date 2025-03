Lazio, eguagliato un importante record dopo ieri sera

Lazio, grazie al successo di ieri sera contro la formazione ceca i biancocelesti raggiungono un importante record: ecco di che si tratta

Missione compiuta per la Lazio, la quale grazie al successo di ieri con il Plzen ha messo le cose in chiaro per quanto riguarda la qualificazione ai quarti di Europa League. Il successo contro la formazione rossoblu ceca però vale doppio, visto che secondo quanto riporta Opta, i biancocelesti con la vittoria di ieri raggiungono un importante traguardo. Si tratta del record eguagliato in una singola competizione del torneo ed è di 7 come la stagione 2017/2018 con in panchina Simone Inzaghi