Lazio, collaborazione con PlanetPay365 per sostenere la So.Spe: i dettagli

Importante collaborazione tra la Lazio e Planetpay365 a sostegno della So.spe di Suor Paola: ecco tutti i dettagli

Importante collaborazione tra la Lazio e Planetpay365 a sostegno della So.spe di Suor Paola. Infatti è stato aperto il summer camp.

Questo quanto dichiarato da Brian Dean, Chief Executive Officer di Planet Entertainment: «L’emozione dei ragazzi all’inaugurazione del Summer Camp ci ha resi orgogliosi Nei prossimi mesi puntiamo ad avere altre soddisfazioni come questa, visto che l’iniziativa con la S.S. Lazio e la Fondazione So.Spe è solo la prima tappa di Enable the Dreams, il nostro progetto globale di responsabilità sociale. La promozione dell’equality è parte fondante della nostra mission. Siamo un’azienda al cui interno lavorano persone di diverse nazionalità, portatori di molteplici culture: la condivisione e il sostegno reciproco sono quindi importantissimi. Supportare i bambini in condizioni di disagio è una conseguenza naturale, soprattutto se fatto attraverso lo sport, strumento ideale per dare speranza in un futuro migliore ed è un’opportunità unica per costruire nuove amicizie e imparare a crescere. Ringrazio la onlus So.Spe e la S.S Lazio per il prezioso supporto e la collaborazione nel regalare uno splendido sogno a questi ragazzi».