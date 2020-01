Lazio, le parole di Bruno Pizzul in merito al campionato italiano e anche alle squadre che stanno giocando meglio

Bruno Pizzul, voce storica della radio, è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera. Ecco le sue parole.

«Anche loro di tanto in tanto incappano in qualche giornata no, ma penso di poter dire che in Italia vedo giocare volentieri solo la Lazio e l’Atalanta perché giocano un calcio divertente. Le altre magari puntano sul risultato ma non attraverso un gioco accattivante».