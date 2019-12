Lazio, Piscedda: «I biancocelesti hanno acquisito la giusta mentalità!»

Massimo Piscedda, ex Lazio, è intervenuto per parlare della vittoria di Cagliari

Massimo Piscedda, ex difensore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare della vittoria contro il Cagliari. Ecco ciò che ha detto.

PARLA PISCEDDA – «Partita non bella, primo tempo completamente in mano al Cagliari. Nel secondo la Lazio è uscita bene, pur esponendosi al contropiede dei sardi. Bravi a cercar sempre di vincere, quando non giochi bene e vinci significa che hai acquisito una mentalità importante. A maggior ragione se continui a vincere nei minuti finali: la Lazio è sempre lì, ci crede e ottiene. Strakosha? Per me il migliore in campo, la parata su Nainggolan è bellissima e decisiva. Luiz Felipe? Ancora a intermittenza, non è completo. Deve avere più continuità, vicino ad Acerbi può crescere ancora. La panchina? La differenza è che una squadra come l’Inter ha riserve che possono fare i titolari, alla Lazio la differenza si sente».