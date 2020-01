Lazio, Piscedda: «A Brescia tre punti importanti, anche se…»

Massimo Piscedda, ex Lazio, è intervenuto per parlare della situazione in casa capitolina

Massimo Piscedda, ex difensore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per esprimersi sul momento dei biancocelesti. Ecco ciò che ha detto:

«La Lazio ha interpretato bene la gara col Brescia, pur non giocando alla grande ha sempre tenuto il pallino del gioco e controllato la partita. Quando trovi una squadra che si difende dentro la propria area, bisogna avere pazienza e aspettare un errore dell’avversario, la Lazio l’ha avuta e il Brescia puntualmente ha commesso una sbavatura. L’errore che fa Cistana è palese, in occasione del rigore non puoi stare dietro a Caicedo, devi rimanere davanti e cercare l’anticipo. Luiz Felipe stesso, nell’occasione del gol del Brescia, non doveva andare sull’uomo, anche per una differenza di stazza. Tonali? Non ho capito la mossa di Corini, è stato il migliore: lo conosco bene, somiglia a Dunga, non ha i tempi di Pirlo. L’assenza di Luis Alberto ha pesato nella fase di costruzione, Leiva poteva anche riposare visto il tipo di gara che la Lazio ha giocato».