Massimo Piscedda, ex difensore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare della vittoria di ieri contro il Torino. Ecco le sue parole.

PARLA PISCEDDA – «Milano è una tappa che va a chiudere un trittico di gare importanti. Sei punti sono già arrivati, penso che questa Lazio possa fare bene anche contro il Milan. Mi è piaciuta la prestazione contro il Torino perchè ha interpretato bene la gara, capendo il momento difficile dell’avversario. La crisi del Torino è stata certificata, ci sono giocatori davvero irriconoscibili, a partire da Belotti, finendo per N’Kolou che ha fatto un rigore che neanche in terza categoria si fa. Sono in confusione, sono bravi, ma senza testa diventano ridicoli. La Lazio ha ripreso a marciare bene. A MIlano non sarà facile, se stasera la squadra di Pioli fa bene con la SPAL, arriva alla gara con la Lazio più carico. Fiorentina, Torino, Milan, sette punti andrebbero bene, poi se arriva il successo meglio ancora. Per quanto riguarda la corsa al quarto posto, tutti si aspettano che il Napoli prima o poi possa riprendersi , ma continua a prendere gol. Koulibaly e Manolas sono due grandi difensori presi individualmente, ma non ragionano ancora di coppia».