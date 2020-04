Lazio, ancora parole di elogio da parte di Pippo Inzaghi al fratello per quanto fatto fino ad ora sulla panchina biancoceleste

Altro giorno e altra diretta. Ormai il lunedì è appuntamento fisso sul canale di Pierluigi Pardo che ieri sera, in diretta su Instagram, aveva come ospite Pippo Inzaghi. Tra i vari temi trattati non poteva mancare un pensiero per il fratello Simone. Ecco le sue parole.

«Da mio fratello Simone c’è solo da imparare, è un modello per ogni allenatore a livello europeo».