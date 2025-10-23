Lazio, Petrucci svela: «Sicuramente saranno out Castellanos, Rovella e Cancellieri. Contro la Juventus parte favorita la...»

Lazio: Petrucci, giornalista di Sky, parla del momento dei biancocelesti e della prossima sfida contro la Juventus in Serie A

Questa mattina Matteo Petrucci, noto giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per analizzare la situazione in vista della sfida con la Juventus e commentare le ultime indiscrezioni che circolano attorno all’ambiente biancoceleste. Le parole:

SCELTE SARRI – «Sicuramente saranno out Castellanos, Rovella e Cancellieri. Pellegrini non penso possa farcela per domenica, la squadra dovrebbe essere confermata per dieci undicesimi, giocherà solo Isaksen al posto di Cancellieri. Basic si è guadagnato la titolarità, abbiamo visto un ottimo Basic e partirà lui dal primo, dà maggiori garanzie rispetto a Vecino. Dia partirà dal primo, Sarri vuole farlo giocare con continuità e Noslin è pronto a subentrare»

FAVORITA – «La Lazio arriva alla sfida da sfavorita, la Juve non sta passando il suo miglior momento, ma ieri sera mi è sembrata una squadra in salute. Se vedi la panchina della Lazio non puoi pensare che parta favorita. La Juve ha tanti cambi, la Lazio tre. Le panchine fanno la differenza».

