 Lazio, Petrucci svela: «Sicuramente saranno out Castellanos, Rovella e Cancellieri. Contro la Juventus parte favorita la...»
Connect with us

Hanno Detto

Lazio, Petrucci svela: «Sicuramente saranno out Castellanos, Rovella e Cancellieri. Contro la Juventus parte favorita la...»

Hanno Detto

Lazio, la rivelazione del giornalista: «I tifosi sono schierati con Sarri, si vuole provare a dimostrare che lui non è così ‘casto e puro’...»

Hanno Detto

Lazio Juve, Gatti avverte i biancocelesti: «Bisogna tornare a fare punti, dobbiamo dare una sterzata». Le dichiarazioni del difensore bianconero

Hanno Detto

Tudor va già oltre: «I ragazzi sono dispiaciuti per questo motivo. C’è rammarico, ma dobbiamo prepararci al meglio per la Lazio»

Hanno Detto

Lazio, Marcolin svela: «Molto dipenderà da quello che succederà a gennaio e se riaprirà o meno il mercato»

Hanno Detto

Lazio, Petrucci svela: «Sicuramente saranno out Castellanos, Rovella e Cancellieri. Contro la Juventus parte favorita la…»

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Castellanos
Castellanos

Lazio: Petrucci, giornalista di Sky, parla del momento dei biancocelesti e della prossima sfida contro la Juventus in Serie A

Questa mattina Matteo Petrucci, noto giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per analizzare la situazione in vista della sfida con la Juventus e commentare le ultime indiscrezioni che circolano attorno all’ambiente biancoceleste. Le parole:

SCELTE SARRI – «Sicuramente saranno out Castellanos, Rovella e Cancellieri. Pellegrini non penso possa farcela per domenica, la squadra dovrebbe essere confermata per dieci undicesimi, giocherà solo Isaksen al posto di Cancellieri. Basic si è guadagnato la titolarità, abbiamo visto un ottimo Basic e partirà lui dal primo, dà maggiori garanzie rispetto a Vecino. Dia partirà dal primo, Sarri vuole farlo giocare con continuità e Noslin è pronto a subentrare»

FAVORITA – «La Lazio arriva alla sfida da sfavorita, la Juve non sta passando il suo miglior momento, ma ieri sera mi è sembrata una squadra in salute. Se vedi la panchina della Lazio non puoi pensare che parta favorita. La Juve ha tanti cambi, la Lazio tre. Le panchine fanno la differenza».

LEGGI ANCHE – Infortuni Lazio, situazione senza chiarezza: tra versioni contrastanti e tempi incerti. Il punto sui biancocelesti

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.