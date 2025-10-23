Infortuni Lazio, situazione senza chiarezza: tra versioni contrastanti e tempi incerti. Il punto sui biancocelesti

Infortuni Lazio, scoppia il mistero sugli stop: comunicati ambigui e staff medico diviso. Le ultimissime notizie

I misteri sugli infortuni in casa Lazio non accennano a diradarsi: comunicati poco trasparenti e tempi di recupero che si allungano stanno creando un clima di incertezza. Tutto è iniziato con i casi di Lazzari e Vecino, presentati nei bollettini ufficiali come semplici “affaticamenti”, salvo poi scoprire – per ammissione dello stesso Sarri – che entrambi soffrivano in realtà di una lesione di primo grado.

Ancora più complicata la situazione di Dele-Bashiru: il suo rientro era stato fissato per il 19 ottobre a Bergamo, ma l’infortunio si è rivelato più grave del previsto. A oltre un mese dal derby, il centrocampista nigeriano è ancora fermo ai box. Nessuna chiarezza nemmeno su Castellanos: dopo gli esami del 14 ottobre, la società non ha diffuso comunicati, ma si tratta di una lesione di secondo grado al retto femorale che lo terrà fuori almeno sei settimane. Stesso destino per Cancellieri, alle prese con una lesione miotendinea agli hamstring della coscia sinistra: difficile rivederlo in campo prima di dicembre.

A rendere il quadro ancora più nebuloso ci sarebbero le frizioni interne allo staff medico. Le divergenze tra il responsabile sanitario Rodia e il dottor Leo starebbero infatti rallentando la gestione dei recuperi, lasciando Sarri in balia di diagnosi discordanti, tempi indefiniti e una lista di indisponibili sempre più lunga.

