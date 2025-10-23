 Infortuni Lazio, situazione senza chiarezza: tra versioni contrastanti e tempi incerti. Il punto sui biancocelesti
Connect with us

News

Infortuni Lazio, situazione senza chiarezza: tra versioni contrastanti e tempi incerti. Il punto sui biancocelesti

News

Calciomercato Lazio, spunta una nuova pista per potenziare al 110% il centrocampo. Le ultime

News

Lazio, completa distanza tra biancocelesti (società) e il tecnico? Ecco perché

News

Lazio Juve, diretta tv e streaming: come seguire il big match dell’Olimpico! I dettagli

News

Infortuni Lazio, emergenza per Sarri: arrivano aggiornamenti importanti sugli stop di Cancellieri e Castellanos in vista della Juventus!

News

Infortuni Lazio, situazione senza chiarezza: tra versioni contrastanti e tempi incerti. Il punto sui biancocelesti

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Lazio
Dc Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: formazione Lazio

Infortuni Lazio, scoppia il mistero sugli stop: comunicati ambigui e staff medico diviso. Le ultimissime notizie

I misteri sugli infortuni in casa Lazio non accennano a diradarsi: comunicati poco trasparenti e tempi di recupero che si allungano stanno creando un clima di incertezza. Tutto è iniziato con i casi di Lazzari e Vecino, presentati nei bollettini ufficiali come semplici “affaticamenti”, salvo poi scoprire – per ammissione dello stesso Sarri – che entrambi soffrivano in realtà di una lesione di primo grado.

Ancora più complicata la situazione di Dele-Bashiru: il suo rientro era stato fissato per il 19 ottobre a Bergamo, ma l’infortunio si è rivelato più grave del previsto. A oltre un mese dal derby, il centrocampista nigeriano è ancora fermo ai box. Nessuna chiarezza nemmeno su Castellanos: dopo gli esami del 14 ottobre, la società non ha diffuso comunicati, ma si tratta di una lesione di secondo grado al retto femorale che lo terrà fuori almeno sei settimane. Stesso destino per Cancellieri, alle prese con una lesione miotendinea agli hamstring della coscia sinistra: difficile rivederlo in campo prima di dicembre.

A rendere il quadro ancora più nebuloso ci sarebbero le frizioni interne allo staff medico. Le divergenze tra il responsabile sanitario Rodia e il dottor Leo starebbero infatti rallentando la gestione dei recuperi, lasciando Sarri in balia di diagnosi discordanti, tempi indefiniti e una lista di indisponibili sempre più lunga.

LEGGI ANCHE – Rovella Lazio, corsa conro il tempo per il rientro del centrocampista! Miglioramenti visibili? Le ultime sull’infortunio e il possibile recupero

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.