Lazio, Petrucci: «Lotito tra i migliori dirigenti del calcio italiano»

Intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, l’ex presidente del CONI Gianni Petrucci ha detto la sua sulla Lazio e su Lotito

LOTITO – «Con Claudio ci siamo chiariti, quando vado allo stadio scherziamo sempre. Si può essere simpatizzanti o no, ma bisogna ammettere che ha salvato la Lazio e l’ha portata tra le migliori squadre della Serie A. Ho sempre detto che Lotito sia una dei migliori dirigenti del calcio. Tra quelli che ho conosciuto, lo metto sullo stesso piano di Marotta e Galliani, persone che hanno fatto grande il calcio italiano. Nessuno può contestare le sue abilità, con lui adesso c’è un buon rapporto».

RIPRESA – «È logico che si volesse continuare a giocare, tutti lo vogliono, per rimettere in moto quello che volgarmente viene definito il circo del calcio. Può aiutare in questo momento ad alleviare i problemi, che comunque rimangono. Capisco il discorso di Lotito, anche dal punto di vista sportivo. La Lazio poteva lottare per lo scudetto, la squadra era in grande forma. Dopo che ha battuto Juventus e Inter, anche gli altri hanno capito che la Lazio ha tutte le potenzialità per lottare fino alla fine».